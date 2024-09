70-Jähriger im Karwendel von Lawine verschüttet: Suche soll heute fortgesetzt werden

Ein 70-jähriger Wanderer wurde am Samstag von einer Lawine verschüttet, ein Bergretter von einer nachfolgenden Lawine verletzt. Die Suche nach dem Verschütteten wurde am Samstagnachmittag abgebrochen und soll heute wieder aufgenommen werden.

Vomp – Im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp wurde am Sonntag die Suche nach einem 70-jährigen Wanderer fortgesetzt. Bei einem Lawinenabgang am Vormittag war der Mann verschüttet worden.

Wie die Polizei berichtet, stieg eine 27-köpfige deutsche Wandergruppe auf die Binsalm auf, wo sie zwei Nächte verbringen und Wanderungen in der näheren Umgebung unternehmen wollte. Am Samstag entschied sich die Wandergruppe trotz schlechtem Wetter mit starkem Schneefall ins Tal abzusteigen.

Gegen 10.30 Uhr wurde der 70-jährige Mann dann vermutlich von einer Lockerschneelawine mitgerissen, in den 100 Meter darunter liegenden Binsgraben mitgespült und ist seitdem vermisst.

Zwei Mannschaften der Bergrettungen aus Achenkirch und Lenggries (Bayern) machten sich aus zwei Richtungen zur Lawine auf. Die Suchaktion gestaltete sich von Beginn an schwierig. Von Tiroler Seite aus scheiterte zuerst der Anflug mit dem Hubschrauber; dieser gelang erst den Einsatzkräften, die von deutscher Seite aus in das Lawinengebiet vorstießen. Aus Bayern und Tirol standen rund 50 Männer und Frauen mit mehreren Suchhunden im Einsatz.

Der Rettungseinsatz in Hinterriß gestaltete sich schwierig.

Während des Einsatzes war ein Tiroler Bergretter von einer nachfolgenden Lawine teilverschüttet und am rechten Bein verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus Hochrum geflogen.

Der Bodensucheinsatz musste am Samstag kurz nach 13 Uhr abgebrochen werden, da die Lawinengefahr zu groß war.

Bevor der Einsatz abgebrochen werden musste, hatte der Tiroler Polizeihubschrauber ein Signal mithilfe der sogenannten Recco-Technologie empfangen, das auf jenen Bereich hinweisen könnte, in dem das Opfer verschüttet ist. Alle Retter und anderen Wanderer konnten am Nachmittag aus dem gefährdeten Gebiet in Sicherheit gebracht werden.