Zwei Personen bei Lawinenabgang im Karwendelgebirge verschüttet: Suche wurde abgebrochen

Ein 70-jähriger Wanderer wurde am Samstag von einer Lawine verschüttet, ein Bergretter von einer nachfolgenden Lawine verletzt. Die Suche nach dem Verschütteten wurde am Nachmittag abgebrochen.

Vomp – Im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp ist am Samstagnachmittag die Suche nach einem verschütteten Wanderer abgebrochen worden. Bei einem Lawinenabgang am Vormittag war ein rund 70 Jahre alter Mann verschüttet worden.

Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung berichtet, war eine 30-köpfige Gruppe zu Fuß von der Binsalm in Richtung Engalm am Sommerweg unterwegs, als es zum Unglück kam. Zwei Mannschaften der Bergrettungen aus Achenkirch und Lenggries (Bayern) machten sich aus zwei Richtungen zur Lawine auf. Die Suchaktion gestaltete sich von Beginn an schwierig. Von Tiroler Seite aus scheiterte zuerst der Anflug mit dem Hubschrauber, dieser gelang erst den Einsatzkräften, die von deutscher Seite aus in das Lawinengebiet vorstießen. Aus Bayern und Tirol standen rund 50 Männer und Frauen mit mehreren Suchhunden im Einsatz.