Stefan Raab steht vor TV-Comeback: Dritter Schaukampf gegen Ex-Boxweltmeisterin

Düsseldorf – Der frühere „TV total“-Moderator Stefan Raab, der von vielen Fans immer noch verehrt wird, will am Abend in Düsseldorf bei einem Schaukampf gegen Regina Halmich (47) boxen. RTL überträgt das Event live (20.15 Uhr). Bereits 2001 und 2007 traf der heute 57-Jährige im Ring auf die Ex-Boxweltmeisterin, beide Male verlor Raab. 2001 brach ihm Halmich sogar die Nase.

Die Frage, wer den dritten – und angeblich letzten – Kampf gewinnt, ist allerdings nur eine von vielen Fragen, die sich vor dem Abend stellen. Zunächst einmal dürfte recht banal interessieren, wie Raab heute aussieht. 2015 zog er sich vom Bildschirm zurück und wirkte fortan hinter den Kulissen. 2018 trat er zwar mit einem Bühnenprogramm auf, das aber nicht im Fernsehen übertragen wurde. In den vergangenen Jahren war Raab für die allermeisten seiner Fans also wie ein Phantom. Das Rätselraten um sein Äußeres griff er in den Tagen vor dem Kampf daher auch für seine Werbestrategie auf. In kleinen Clips sah man ihn mal vermeintlich übergewichtig, mal – durch angebliche ärztliche Hilfe – optisch zu einer Art Kölner Ken-Puppe umoperiert.