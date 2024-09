Letzte Chance – vorbei! Ticketverkauf für Oasis ist jetzt beendet

London – Das Tickets für das Comeback der Britpop-Band Oasis sind heiß begehrt. Eine Zweite Verkaufsrunde ist am Samstag beendet worden. Am Abend hieß es auf der offiziellen Webseite: „Der Ticketverkauf ist jetzt beendet. Es gibt derzeit keine verfügbaren Tickets.“

Viele Fans zeigten sich bei der ersten Runde frustriert über die lange Wartezeit in Online-Warteschlangen und die dynamische Preisgestaltung. Ticketpreise stiegen wegen der hohen Nachfrage teils auf das Doppelte des ursprünglichen Preises an. Die Regierung kündigte an, den Einsatz der in Großbritannien legalen dynamischen Preisgestaltung in dem Fall zu überprüfen.