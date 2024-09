Mehr als 20 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Haiti

Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind in Haiti mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 40 weitere Menschen wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde bei dem Unglück am Samstag verletzt. Die Explosion ereignete sich Augenzeugen zufolge, als die Opfer versuchten, nach einem Verkehrsunfall aus dem Tanklastwagen auslaufenden Treibstoff aufzufangen. Sechs der Verletzten wurden in eine Spezialklinik verlegt, 13 weitere waren nicht transportfähig.