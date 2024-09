Elf Urlauber von nächtlichem Brand in Zillertaler Ferienhaus aufgeschreckt

Stummerberg – Zu einem Brand in einem Ferienhaus in Stummerberg kam es in der Nacht auf Sonntag. Gegen 2.45 Uhr löste der Rauchmelder Alarm aus, zu diesem Zeitpunkt befand sich eine elfköpfige Urlaubergruppe aus Deutschland im Ferienhaus. Während sich der Rauch in der Zwischendecke zum ersten Stock ausbreitete, verließ die Gruppe sofort eigenständig das Ferienhaus.