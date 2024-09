Brand in Jagdhütte in Tösens: Zwei 25-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Tösens – Zu einem Brand in einer Jagdhütte kam es in der Nacht auf Sonntag in Tösens. Zwei 25-jährige Einheimische hatten einen Zusatzherd eingeheizt und bemerkten bei ihrer Rückkehr von der Jagd Rauchgeruch in der Hütte. Kurz nach Mitternacht hatte einer der beiden nochmals Nachschau gehalten und im Küchenbereich neuerlich starken Rauch entdeckt. Nachdem er das an der Wand angebrachte Hitzeschutzblech und die Vertäfelung abtrug, stellte er einen Glimmbrand in der Wand fest und könnte diesen mit Wasser löschen.