Piastri triumphiert in Baku, heftiger Crash zwischen Sainz und Perez

Baku – McLaren-Pilot Oscar Piastri hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen und damit seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der 23-jährige Australier setzte sich am Sonntag in Baku nach einem spannenden Finish vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell im Mercedes durch. McLaren übernahm damit die Führung in der Konstrukteurswertung von Red Bull Racing, weil Lando Norris vor WM-Rivale Max Verstappen als Vierter ins Ziel kam.