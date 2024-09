Alkolenker prallte in Tristach mit Auto gegen Baum: 54-Jähriger im Krankenhaus

Tristach – Ein 54-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto in Tristach verunfallt. Der Einheimische fuhr kurz vor 7 Uhr von Lavant Richtung Lienz und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, der dadurch entwurzelt wurde. Aus dem Fahrzeug trat eine größere Menge Öl aus, berichtet die Polizei.