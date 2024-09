Erster Wintereinbruch und milder Sonntag lassen in Tirol Lawinengefahr steigen

Innsbruck – Der erste Wintereinbruch der Saison hat es in sich: In weiten Teilen Tirols ist in den vergangenen Tagen in den Bergen viel Neuschnee gefallen. Am Sonntag wurde daher vor kurzfristig hoher Lawinenaktivität im Gebirge gewarnt. Bereits am Samstag war ein Mitglied einer Wanderergruppe im Karwendel von einer Lawine erfasst und verschüttet worden.