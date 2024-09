ÖBB verlängern Reisewarnung wegen Hochwasser bis Donnerstag

Wien – Aufgrund der Unwetter sowie der Hochwasser in weiten Teilen Österreichs infolge des Starkregens haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihre seit Freitag aufrechte Reisewarnung bis zum Donnerstagabend verlängert. „Die ÖBB ersuchen eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen“, appellierten die Bahnen am Sonntagabend mit. Der Bahnverkehr blieb in weiten Teilen Niederösterreichs wegen rund 40 Streckenunterbrechungen massiv eingeschränkt.