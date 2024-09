Schießerei in der Nähe? Trump nach Vorfall in Sicherheit

Palm Beach – Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen „in seiner Nähe" in Sicherheit. Es war offiziell zunächst nicht klar, was sich genau ereignet hatte. Laut dem konservativen Boulevardmedium New York Post war es jedoch am Sonntag vor dem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, in dem sich Trump aufhielt, zu einer Schießerei gekommen. Trump sei aber nie in Gefahr und auch nicht das Ziel gewesen.

Sein Sprecher Steven Cheung teilte lediglich mit: „Keine weiteren Details zu diesem Zeitpunkt." Der Sprecher des Secret Service ließ auf der Plattform X ebenfalls wissen, dass der Ex-Präsident nach einem „Vorfall" in Sicherheit sei. Dieser habe sich am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr (Ortszeit) ereignet. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten.

Offenbar Schießerei außerhalb von Golfclub

Die New York Post schrieb, dass zwei Personen sich außerhalb des Golfklubs im Zuge eines Streits beschossen hätten. Die Schüsse hätten nicht Trump gegolten, so die Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Laut Zeugen seien mehrere Schüsse zu hören gewesen. Der TV-Sender CNN berichtete indes, dass die Einsatzkräfte davon ausgingen, dass Trump schon das Ziel gewesen sein könnte. Eine offizielle Bestätigung gab es für beide Versionen nicht. Die Polizei kündigte eine Pressekonferenz an. Eine Person sei festgenommen worden.

Trumps Sohn Donald Trump Jr. schrieb auf X unter Berufung auf die Polizei, in den Büschen sei ein AK-47-Sturmgewehr gefunden worden.

US-Präsident Joe Biden und und Trumps demokratische Konkurrentin Kamala Harris bei der US-Wahl am 5. November wurden über die Schießerei in Donald Trumps Nähe informiert, wie das Weiße Haus mitteilte. Sie seien „erleichtert", dass er in Sicherheit ist.