Sozialpartner wollen mehr Fachhochschul-Plätze

Die Sozialpartner fordern anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Fachhochschulen (FH) jährlich 1.200 zusätzliche Studienplätze an den Einrichtungen. Diese sollen primär in den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Gesundheit und Soziales entstehen, heißt es in einem gemeinsam mit der Industriellenvereinigung verfassten Papier. Außerdem sollen duale Studienprogramme sowie Fortbildungsangebote an FH ausgebaut und staatlich gefördert werden.