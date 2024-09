Hunderte Menschenrettungen in Niederösterreich

Im von Überschwemmungen stark getroffenen Niederösterreich sind am Wochenende Hunderte Menschen gerettet worden. 304 waren es bis zum späten Sonntagabend laut einer Bilanz der Feuerwehr allein im Bezirk St. Pölten. Das Bundesland gilt seit Sonntag als Katastrophengebiet und sei "im Katastrophenmodus", wie es LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) formulierte. Die Nacht auf Montag sei ruhig verlaufen, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando in der Früh zur APA.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte am späten Sonntagnachmittag erklärt, dass nach wie vor "keine Entwarnung" gegeben werden könne. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte seitens der Bundesregierung Mittel aus dem Katastrophenfonds zu. "Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten den Fokus auf die Hauptbetroffenen legen, die am meisten verloren haben", hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der ZiB2 am Sonntagabend fest.