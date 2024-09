Traktor fing in Imst Feuer, Lenker bei Löschversuchen verletzt

Imst – Mehrere Feuerwehren mussten am Sonntag in Imst ausrücken, um einen Traktorbrand zu löschen. Das Fahrzeug fing kurz nach 12 Uhr auf der Hahntenjochstraße (L246) Feuer. Löschversuche des 58-jährigen Lenkers, unter anderem mit Schnee, brachten keinen Erfolg. Dabei zog sich der Mann blutverschmierte Abschürfungen und Schnittwunden an beiden Händen zu. Die Rettung versorgte ihn vor Ort.