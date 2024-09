Spürhunde tragen wesentlich zu den Aufgriffen beim Zoll bei. Von den 26 Diensthunden in Österreich waren nur zwei in Tirol im Einsatz. Einer von ihnen, der elfjährige Schäfer-Mali-Mix „Crack“, wurde jetzt in den „Ruhestand“ entlassen. Sein Nachfolger geht ihm aber weiterhin gehörig auf die Nerven.