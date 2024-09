Ein neuer Rekord und ein Kleid aus 1000 Perlen: Das waren die Emmys

Im Peacock Theater in Los Angeles wurden in der Nacht auf Montag die Emmys verliehen. Im Vordergrund standen die besten Serien, TV-Filme und Shows. Der Top-Favorit musste sich geschlagen geben. Die Looks der Stars waren hingegen preisverdächtig.

Spätestens seit es Streaming-Anbieter gibt, spielen Serien eine ganz neue Rolle im Leben von TV- und Filmfans. Blickt man ein paar Jahre zurück, so hat sich das Serienkonzept komplett verändert. Viele erinnern vielleicht noch an die etlichen US-Sitcoms mit eingespielten Lachern. Die Handlung: oft übertrieben - eine Blödelei mit platten Gags, eine leichte Unterhaltung eben.

Gleichzeitig sind Serien aber auch ein Sprungbrett für Newcomer. Die zwei Darsteller Hiroyuki Sanada und Anna Sawai hatten hierzulande vermutlich die wenigsten am Radar. Bei den Emmys wurden die beiden als beste Darsteller der Dramaserie „Shogun“ ausgezeichnet. Die Literaturverfilmung hat überdies einen Rekord gebrochen. Die Buchadaption gewann 18 Preise - mehr hat es in einem einzigen Jahrgang noch nie für eine Serie gegeben. Die Historienverfilmung „Shogun“ erzählt von den Erlebnissen eines britischen Navigators, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und dort zum Samurai wird.

Drei Stunden dauerte die Verleihung im Peacock Theater in Los Angeles. Als letzter Preis des Abends ging der Emmy für die beste Comedyserie nicht an den Topfavoriten „The Bear: King of the Kitchen“, sondern an die Vegas-Serie „Hacks“. Die Mischung aus Drama und Showbiz-Satire handelt von einer alternden Standup-Komikerin (gespielt von Jean Smart), deren Dauershow eingestellt wird und die mit einer jüngeren Autorin um ein Comeback kämpft.