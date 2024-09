TT-Flusskreuzfahrt von Berlin bis Prag

Vom Brandenburger Tor zur Karlsbrücke auf der Swiss Ruby: Berlin - Wusterwitz - Magdeburg - Wittenberg - Meissen - Dresden - Bad Schandau - Litomerice - Melnik - Prag

Auf den Spuren der Geschichte können Sie mit dieser Reise über Havel, Elbe und Moldau fahren. Mit vollem Kulturprogramm startet der Weg in der deutschen Hauptstadt Berlin.

An den nächsten Stopps in Magdeburg und Wittenberg gibt es einiges an sakraler Baukunst zu bestaunen, besonders von Martin Luther geprägt. Die frisch renovierte Swiss Ruby trägt Sie weiter zu deutschen Städten mit langer Geschichte, Porzellan in Meissen und die Frauenkirche in Dresden.

In Tschechien haben Sie die Möglichkeit, urige Weinkeller zu besichtigen. Wenn Sie sich allerdings mehr nach der Sonne sehnen, so verführt die atemberaubende Landschaft zu ausgedehnten Spaziergängen. Den Abschluss dieser eindrucksvollen Reise finden Sie in Prag, der Stadt, die als Inspiration für Hogwarts diente.

Bei dieser Reise starten wir per Bus ab Innsbruck, mit Zustiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals zum Flughafen München. Flug nach Berlin. Die Rückreise von Prag erfolgt ebenfalls wieder mit dem Reisebus nach Tirol. Auch hier gibt es entlang der Unterinntaltrasse Ausstiegsmöglichkeiten.

Natürlich haben Sie wie immer einen erfahrenen TT-Reiseleiter oder -Arzt an Ihrer Seite, der Sie ab/bis Innsbruck bestens betreuen wird. Erleben Sie mit der Swiss Ruby eine Reise gefüllt mit Wohlfühlmomenten und Genuss. Erfreuen Sie sich an der wunderschönen Aussicht vom Sonnendeck aus, währenddessen Sie sich auf einem Liegestuhl einen Drink gönnen. Lassen Sie sich von den Köchen an Bord mit Gourmetessen im Hauptrestaurant kulinarisch verwöhnen. In der Panoramalounge können Sie gemütlich Ihren Kaffee oder Drink genießen, während Sie die vorbeiziehende Landschaft beobachten. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Inkludierte Leistungen • Bustransfer Innsbruck – München mit Zustiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals • Linienflug München – Berlin mit Lufthansa in der Economy-Klasse (inkl aller Steuern und Abgaben, Stand Juni 2024, Änderungen vorbehalten) • Bustransfer Flughafen Berlin – Schiffsanlegestelle Berlin • Bustransfer Anlegestelle Prag – Innsbruck mit Ausstiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals • Cocktail der Tiroler Tageszeitung • 9 Nächte Kreuzfahrt auf der MS Swiss Ruby in der gewählten Kabinenkategorie • sämtliche Hafengebühren für Ein- und Ausschiffung sowie die Schleusengebühren • Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagsessen, Abendessen (mehrgängige Gourmetmenüs, am Platz serviert) und Snacks bei freier Tischwahl und flexiblen Essenszeiten • ganztags hochwertige, kalte und warme nicht alkoholische Getränke sowie eine erlesene Auswahl akoholischer Getränke • High Tea: einmalig pro Reise eine Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien wie beispielsweise Scones, Sandwiches, Cupcakes, Pralinen und Macarons. Dazu werden passend diverse Teesorten angeboten • täglich frisch gefüllte Mini-Bar und wiederverwendbare Wasserflasche auf der Kabine • ausgesuchte Beauty-Produkte von RITUALS • freies WLAN an Bord – für ungestörten Empfang • Trinkgelder für die gesamte Crew • mobiles Audiosystem während der Landausflüge • kleiner Reiseführer (1 pro Kabine) • bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung • Kundengeldsicherung • Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at) Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogramm aufgrund von Hoch-/Niedrigwasser bleiben seitens der Reederei vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Niedrig- oder Hochwasser, unvorhergesehenen Wartezeiten bei den Schleusen oder auch aufgrund von Witterungsbedingungen zu Verspätungen und daher zu Änderungen des Ausflugsprogramms oder ev. auch der Ein- oder Ausstiegstellen kommen kann. Ebenso behält sich die Reederei das Recht vor, die Gäste, insbesondere infolge von Niedrig- oder Hochwasser oder einem Schiffsdefekt, alternativ zu befördern bzw. unterzubringen (z. B. mit Bussen bzw. in Hotels) und allenfalls den Streckenverlauf zu ändern. Dies gilt auch bei behördlichen Anordnungen aller Länder auf der jeweiligen Reiseroute. Unter Umständen ist auch der Umstieg auf ein anderes Schiff erforderlich.