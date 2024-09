Drama vor „Wiesn“-Beginn: Erneut tödlicher Unfall bei Olympia-Achterbahn

Ein tödlicher Unfall wirft dunkle Schatten auf den Beginn des Münchner Oktoberfests: Ein erst 20-Jähriger wurde bei Arbeiten an einer Achterbahn tödlich verletzt. Es ist nicht der erste Todesfall in Zusammenhang mit der „Olympia Looping“.

München – Der Start des Oktoberfestes in München am nächsten Samstag wird von einem tragischen Unfall überschattet. Ein Arbeiter wurde bei einer Testfahrt an der Achterbahn „Olympia Looping“ tödlich verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Mann von einem Zug erfasst. Der 20-Jährige sei bei voller Fahrt getroffen worden und schwer verletzt unter den Schienen liegen geblieben.