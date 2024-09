US-Rapper Combs muss in U-Haft

Der wegen Sexhandels und Erpressung angeklagte US-Rapper Sean "Diddy" Combs muss in Untersuchungshaft. Die Richterin Robyn Tarnofsky vom Bundesgericht in Manhattan lehnte am Dienstag einen Kautionsantrag des Rappers ab und ordnete an, dass dieser bis zu seinem Prozess in Haft bleiben muss. Combs war Montagabend in New York festgenommen worden. Gegen den Rapper liegen mehrere Klagen vor, in denen er als gewalttätiger Sexualstraftäter bezeichnet wird.