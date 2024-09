US-Rapper Combs wegen Sexhandels und Erpressung angeklagt

US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist wegen Sexhandel und Erpressung angeklagt worden. Das geht aus der am Dienstag von der New Yorker Staatsanwaltschaft veröffentlichten Anklageschrift hervor, aus der mehrere US-Medien zitierten."Über Jahrzehnte" habe Combs "Frauen und andere in seiner Umgebung missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und seine Taten zu verheimlichen", hieß es im vom Sender NBC publizierten Gerichtsdokument.

Der 54-Jährige habe sich seines "Imperiums" im Musikgeschäft bedient, um seine Ziele zu erreichen. Combs war am Montagabend in New York festgenommen worden. Gegen den Rapper liegen mehrere Klagen vor, in denen er als gewalttätiger Sexualstraftäter bezeichnet wird, der Alkohol und Drogen einsetze, um seine Opfer auszunutzen. Combs weist die Anschuldigungen zurück.