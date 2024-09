„Charity Jumping“ am Innsbrucker Baggersee: Ab aufs Trampolin für den guten Zweck

Innsbruck – Für den guten Zweck gehüpft und trainiert wird am Samstag am Innsbrucker Baggersee. Zum sechsten Mal veranstaltet das Rumer Fitnessunternehmen „Wir bewegen Tirol“ das „Charity Jumping“. Von 13 bis 17.30 Uhr können sich Groß und Klein beim Training auf dem Trampolin austoben, auch für Verpflegung ist gesorgt. Alle Erlöse kommen einer Tiroler Familie zugute, deren fünfjährige Tochter an einer seltenen Stoffwechselkrankheit leidet und deshalb stark in ihrer Mobilität eingeschränkt ist.