Meistertitel dahoam: VG Pill drückte den Voltigier-Meisterschaften den Stempel auf

Voltigieren: Eva Nagiller (VG Pill) sicherte sich am vergangenen Wochenende in Pill den Tiroler Meistertitel „dahoam“ im Voltigieren. Die auch international hochdekorierte Dame gewann im Einzel der Allgemeinen Klasse, in der Gruppe schlug indes der RC Seefeld (mit Logenführerin Martina Seyrling) zu. Weitere Titelträger: Einzel Junior: Sarah Platt. Einzel Young Vaulter: Leonie Koller. Gruppe Junioren: VG Pill (mit Logenführerin Nicole Voithofer).