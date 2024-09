Hoffen auf Hinweise: 71-Jährige aus Waidring seit Sonntag spurlos verschwunden

Waidring – Von einer 71-Jährigen aus dem Bezirk Kitzbühel, die seit Sonntagabend abgängig ist, fehlt weiterhin jede Spur. Wie berichtet wurde die Frau, die allein in Waidring lebt, am Montag als vermisst gemeldet. Die Umstände ihres Verschwindens waren zunächst unklar.

Eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung von zwei Polizeistreifen, zwei Polizeihunden, Bergrettung und Feuerwehr Waidring, einer Drohne sowie drei Hunden des Vereins Eurino wurde am Dienstagabend abgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde das gesamte Gemeindegebiet abgesucht. Von der Frau fehlt aber nach wie vor jede Spur. Am Donnerstag wollen Alpinpolizisten die Flussbereiche absuchen. Auch Hunde könnten noch einmal zum Einsatz kommen.