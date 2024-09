Einsatz noch zu gefährlich: Suche nach Lawinenopfer im Karwendel erst am Donnerstag

Vomp – Die Suche nach einem von einer Lawine verschütteten Wanderer im Tiroler Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp musste auch am Mittwoch wieder vertagt werden. Wie die Polizei berichtet, sei die Lawinensituation nach wie vor zu „brisant“ für einen Einsatz in dem Gebiet. Die Entscheidung wurde nach einem erneuten Lokalaugenschein in Absprache mit der Bergrettung getroffen, hieß es. Der 71-jährige Deutsche war bereits am Samstag von den Schneemassen erfasst worden.