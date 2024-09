Einsatz zu gefährlich: Suche nach Lawinenopfer im Karwendel erneut vertagt

Nach wie vor ist die Lawinengefahr in dem Bereich zu groß. Am Mittwoch soll die Lage erneut beurteilt werden.

Vomp – Die Suche nach einem von einer Lawine verschütteten Wanderer im Tiroler Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp ist am Dienstag erneut vertagt worden. Die Lawinengefahr sei unverändert hoch, deshalb sei ein Einsatz nach wie vor zu gefährlich, sagte eine Polizeisprecherin. Am Mittwoch werde die Lage nach einem Lokalaugenschein erneut beurteilt. Der 71-jährige Deutsche war bereits am Samstag von den Schneemassen erfasst worden.

Er war Teil einer 27-köpfigen Gruppe gewesen, die am Samstag trotz der schlechten Wetterlage von der Binsalm ins Tal gehen wollte. Der Einsatz nach dem Lawinenabgang gestaltete sich äußerst schwierig. Bei einer gemeinsamen Suchaktion von Einsatzkräften aus Deutschland und Tirol am Samstag wurde ein einheimischer Bergretter von einer nachfolgenden Lawine teilverschüttet und verletzt. Am Sonntag wurde indes ein erneuter Versuch gestartet, der Hubschrauber drehte bei der Unglücksstelle aber aufgrund akuter Lawinengefahr wieder um. Auch am Montag wurde die Lage als zu gefährlich eingestuft.