Markante Delle wird zu sehen sein: Partielle Mondfinsternis am Mittwoch erwartet

Wer am Mittwoch früh aufsteht, kann bei gutem Wetter mit freiem Auge eine partielle Mondfinsternis bestaunen. Auch, wenn diese „wenig spektakulär“ ausfällt, lohnt sich ein Blick in den Himmel für Interessierte.

Wien – Eine partielle Mondfinsternis kann – bei gutem Wetter – am Mittwoch (18. September) in den frühen Morgenstunden verfolgt werden: In deren Rahmen wird laut Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) unser Erdtrabant zu achteinhalb Prozent in den Kernschatten der Erde eintreten – ein vergleichsweise „wenig spektakuläres“ Himmelsereignis. Zum Zeitpunkt der größten Verfinsterung um 4.44 Uhr MESZ sei eine markante Delle im Vollmond an dessen rechten oberen Rand zu bemerken.

Der Mond steht zu diesem Zeitpunkt schon tief im Westsüdwesten. Ab circa 3.39 Uhr MESZ kann die partielle Verfinsterung des Mondes mit freiem Auge bemerkt werden. Der erste Kontakt mit dem Kernschatten der Erde findet um 4.13 Uhr MESZ statt, das Maximum wird um 4.44 Uhr MESZ erreicht. Der letzte Kontakt mit dem Kernschatten der Erde ereignet sich um 5.16 Uhr MESZ. Die letzten Phasen der Finsternis fallen schon in die Morgendämmerung.

Bis 5.50 Uhr MESZ ist die partielle Verfinsterung des Mondes noch mit freiem Auge zu sehen, teilte Alexander Pikhard von der WAA gegenüber der APA mit. Da das Ereignis in den frühen Morgenstunden an einem Wochentag stattfindet, veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft keine öffentliche Beobachtung.

Was ist eine Mondfinsternis eigentlich?

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Die nächste sichtbare Mondfinsternis in Wien findet am 14. März 2025 statt, allerdings geht der Mond schon früh im Verlauf dieser – anderswo totalen – Mondfinsternis unter. Bessere Aussichten auf eine totale Mondfinsternis bestehen am 7. September 2025, dann sei die völlige Verfinsterung des Mondes laut WAA bei uns zumindest schon teilweise zu sehen.

Am 12. Jänner 2028 wird in unseren Breiten dann eine partielle und erst am 31. Dezember 2028 eine totale Mondfinsternis größtenteils zu sehen sein. Eine totale, in voller Länge zu sehende Mondfinsternis ist erst am 20. Dezember 2029 zu erwarten. (APA)