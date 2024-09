Misshandlung und Vergewaltigung: US-Rapper Sean Combs festgenommen

Einst war Sean Combs ein Star, heute ist vom großen Glanz wenig übrig. In den 90er-Jahren feierte Sean Combs mit den Künstlernamen „P. Diddy“ oder auch „Puff Daddy“ große Erfolge. Sein Höhepunkt: Die Coverversion der Police-Nummer „Every breath you take“. In den Nullerjahren folgte noch ein Modelabel und 2008 war er der erste männliche Rapper mit einem Stern auf dem Walk of fame.