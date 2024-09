Großeinsatz im Salzburger Pongau: Sechs Verschüttete aus Lawine geborgen

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag im Bereich eines Wanderweges in der Gemeinde Hüttschlag. Insgesamt sechs Männer und Frauen waren von der Gleitschneelawine betroffen. Eine Person wurde schwer verletzt. Aktuell wird vor einer erhöhten Lawinengefahr gewarnt.

Hüttschlag – In Hüttschlag im Salzburger Pongau ist am Dienstagnachmittag eine Lawine abgegangen. Eine Person wurde mit sehr schweren Verletzungen, zwei weitere mit leichten Verletzungen geborgen, wie die Salzburger Bergrettung informierte. Das Unglück hat sich im Bereich eines Wanderweges auf rund 1.300 Meter Seehöhe in Richtung Schödersee (1.440 Meter Seehöhe) ereignet. Von der Gleitschneelawine waren laut den Einsatzkräften sechs Personen betroffen, drei davon wurden verschüttet.

Insgesamt wurden bisher drei verletzte Personen von Rettungshubschraubern ausgeflogen, eine Frau mit sehr schweren Verletzungen. Bergrettung

Die Lawine war um 14.33 Uhr abgegangen. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst. Mitglieder der Bergrettungsortsstellen Hüttschlag und Großarl sowie Hundeführer der Bergrettung rückten aus, um zu helfen. Auch zwei Rettungshubschrauberteams und das Team eines Polizeihubschraubers standen im Einsatz.

„Insgesamt wurden bisher drei verletzte Personen von Rettungshubschraubern ausgeflogen, eine Frau mit sehr schweren Verletzungen“, berichtete die Bergrettung am späten Nachmittag in einer Aussendung. „Von der Gleitschneelawine waren insgesamt sechs Frauen und Männer betroffen, sie gehörten jedoch nicht einer Gruppe an und die Herkunft ist derzeit noch nicht bekannt.“

Erhöhte Lawinengefahr: „Zurückhaltung und Vorsicht“

Der Wandersteig Richtung Schödersee liegt in einem Einzugsbereich für Lawinenabgänge. Durch den intensiven Schneefall der vergangenen Tage herrscht laut Bergrettung hochalpin erhöhte Lawinengefahr. In den Hochlagen der Nordalpen und gebietsweise in den Hohen Tauern hat es bis Samstagmittag bereits über 150 Zentimeter geschneit, verbreitet sind es oberhalb von 1.500 Meter Seehöhe 50 bis 100 Zentimeter. Der Schnee ist jedoch wegen der bis vor kurzem herrschenden Hitzephase des Sommers nur sehr schlecht mit dem Untergrund verbunden. Die steigenden Temperaturen können Gleitschneeabgänge auslösen.

Wir raten daher zu Zurückhaltung und Vorsicht. Balthasar Laireiter, Lawinenwarndienst Salzburg