Acht Tote und 2750 Verletzte bei Pager-Explosionen im Libanon

Die meisten Betroffenen hätten Wunden „im Gesicht, an der Hand, am Bauch oder sogar an den Augen“, erklärte Abiad. Verletzt wurden nach Angaben der radikalislamischen Hisbollah-Miliz auch zahlreiche Mitglieder der Organisation. Unter den Verletzten sollen auch Mitglieder der Elitetruppe Radwan gewesen sein. Zudem sollen hochrangige Hisbollah-Vertreter verletzt worden sein, wie eine der Miliz nahestehende Quelle bestätigte. Die Gründe für die zeitgleichen Explosionen der sogenannten Pager würden „umfassend sicherheitspolitisch und wissenschaftlich“ untersucht, erklärte die Organisation.

Sie machte Israel verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Der „israelische Feind“ sei voll verantwortlich für die „kriminelle Aggression“, hieß es in einer Erklärung der proiranschen Schiitenorgansation auf Telegram. Israel werde eine „gerechte Vergeltung“ für diese „sündige Aggression“ erhalten, hieß es weiter.

In Videos von Überwachungskameras im Libanon war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden. Die Explosionen der sogenannten Pager ereigneten sich örtlichen Medien zufolge in den südlichen Vororten Beiruts, wo die Hisbollah besonders stark ist, sowie im Süden des Landes.