Viel mehr als Sezierkurse für künftige Ärzte: Einblick in die Arbeit an der Anatomie

Die Zukunft der anatomischen Lehre hat für die Medizinische Universität Innsbruck bereits begonnen. Das Studium am menschlichen Körper ist für Studierende verpflichtend und für ausgebildete Mediziner aus aller Welt eine Möglichkeit zur Fortbildung, die es in ihrem Land so nicht gibt. Aber es wird auch an der Entwicklung digitaler Hilfsmittel gearbeitet.