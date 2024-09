Harris wirft Republikanern Lügen über Migranten in Ohio vor

"Es ist beschämend, was diesen Familien und Kindern in dieser Gemeinde widerfährt", sagte Harris bei einer Veranstaltung in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania über die Situation. Es gebe ernsthafte Drohungen gegen Menschen, die ein "gutes, produktives Leben" führten. Trump und Vance warf sie vor, Lügen auf Basis "uralter Stereotype" zu verbreiten. "Das ist nichts Neues", sagte die Vizepräsidentin und erinnerte unter anderem an Trumps Verschwörungstheorie, dass Barack Obama, der erste schwarze US-Präsident, nicht in den Vereinigten Staaten geboren sei. Obama stammt aus dem US-Staat Hawaii.