Nationalrat beschäftigt sich mit Hochwasser-Folgen

Zweites großes Thema der Sitzung sind die Finanzen. In der "Aktuellen Stunde" fordern die NEOS von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) einen Kassasturz. Beschlossen wird die Vergabe des zunächst zurückgehaltenen Drittels der "kalten Progression". Über dem Inflationswert angehoben werden dabei die Steuertarifstufen mit Ausnahme der Höchststufe, womit man erst später in höhere Steuerklassen fällt. Ebenfalls in das Paket integriert ist ein höheres Kilometergeld.