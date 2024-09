Nationalratsfinale startete mit Kritik an Regierungsfinanzen

Die NEOS haben die wohl letzte Nationalratssitzung vor der Wahl mit Kritik an den Regierungsfinanzen gestartet. In einer "Aktuellen Stunde" beklagte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ein finanzielles Loch und "riesigen Reformbedarf". Von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) forderte sie einen Kassensturz. Das Land stehe "wesentlich besser da, als es uns manche glauben machen wollen", meinte dieser. Weiters gibt es heute u.a. Erklärungen der Regierungsspitze zum Hochwasser.

Österreich befindet sich wieder in einer Rezession, meinte Meinl-Reisinger: "Wir werden ärmer." Man brauche die nächste oder auch die nächsten zwei Legislaturperioden, um Österreich wieder nach vorne zu bringen. Das Fördervolumen Österreichs sei um 70 Prozent höher als vor der Pandemie, kritisierte sie, dass strukturelle Probleme "mit Geld beworfen" würden. Veränderung würde ein von den NEOS präsentiertes Programm zur Einsparung von 20 Milliarden Euro ausgabenseitig schaffen, so Meinl-Reisinger.

Sie wolle die Krisen, die Österreich während dieser Legislaturperiode getroffen haben - Corona, die Inflation oder der russische Angriffskrieg in der Ukraine - nicht vom Tisch wischen, allerdings hätten diese auch andere Länder betroffen, meinte die NEOS-Chefin. Der Argumentation konnte Brunner, der bald als Migrationskommissar auf die EU-Ebene wechseln wird, nicht viel abgewinnen. Schließlich nähere sich die Inflation mit 2,3 Prozent im August wieder "Schritt für Schritt" dem Normalwert. Die Einkommen seien trotz Inflation gestiegen.

So viel wie noch nie sei zudem in Zukunftsthemen und strukturelle Reformen investiert worden, nannte er etwa die Abschaffung der kalten Progression oder den Finanzausgleich, in dem Mittel nun auch mit Reformen verknüpft würden. Das Bundesbudget sei zudem "kein Geheimnis", meinte Brunner zur Forderung nach einem Kassensturz im Titel der "Aktuellen Stunde". Er plädierte für ÖVP-Forderungen wie Lohnnebenkostensenkung und die Abschaffung der Steuern bei Überstunden.