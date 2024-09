Eine Hürde haben die Hypo-Volleyballer schon gemeistert

Innsbruck – „Diese erste Hürde darf kein Stolperstein sein“, hatte Manager Hannes Kronthaler schon nach der Auslosung gefordert, heute (19 Uhr, live ORF Sport+) gilt es, seine Worte in Taten umzusetzen: Die Hypo Tirol Volleyballer starten gegen Fino Kaposvár (HUN) in die CEV-Champions-League.

Eine allererste Hürde ist jedenfalls schon gemeistert. Man hatte aufgrund der jüngsten schweren Unwetter bei der rund 730-km-weiten Anreise mit dem Bus eine Odyssee befürchtet. „Es war weniger schlimm als erwartet, wir sind über Graz und dann Slowenien gut durchgekommen“, sagte Sportdirektor Stefan Chrtiansky bei der Ankunft in der Region Südtransdanubien gestern Nachmittag gegen halb fünf Uhr.

Die andere Hürde dürfte also die weitaus größere sein: Die erste Runde der Königsklasse ist das erste Bewerbspiel für die neu formierten Hypo-Herren. Bislang hatte man nur getestet, stark etwa gegen den Spitzenclub Trento oder auch zuletzt bei einem Blitzturnier in Kladno (CZE), bei dem Niklas Kronthaler zum MVP („Most Valuable Player“) gewählt wurde. „Die erste Busfahrt zu einem offiziellen Spiel haben wir schon mal gemeistert. Die Stimmung ist gut, die Spannung da“, beschrieb Chrtiansky, der das Traineramt heuer an Lorenzo Tubertini übergab.