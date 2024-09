Bühne frei für die Nacht-S-Bahn

Schon seit acht Jahren gibt es die Nacht-S-Bahnen in Tirol, sie verkehren immer in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen. 2023 nutzten rund 85.000 Menschen das Angebot der Nachtschiene. Drei Linien – S4 von Kufstein nach Landeck, S8 von Wörgl nach Hochfilzen und S6 nach Scharnitz – verbinden Tirol auch nachts auf der Schiene. Damit niemand nachts allein warten muss, fahren die Nightliner-Regiobusse des Verkehrsverbund Tirols (VVT) und die Nacht-S-Bahnen von VVT und ÖBB zugleich vom Hauptbahnhof Innsbruck ab.

Eine besondere Fahrt mit der Nacht-S-Bahn gibt es am kommenden Wochenende: In der Nacht von Freitag, 20. September, auf Samstag, 21. September, treten zwei heimische Bands live in der Nacht-S-Bahn auf.

Soundswitch Duo spielt in der S4 von Kufstein nach Telfs mit Abfahrt um 00.47 Uhr. Two You Music kann man in der S4 von Telfs nach Innsbruck mit Abfahrt 00.03 hören, sowie im Zug von Innsbruck bis Rattenberg mit Abfahrt um 1.05 Uhr. Zusätzlich dürfen sich Fahrgäste dieser Züge über eine kleine Aufmerksamkeit am Innsbrucker Hauptbahnhof freuen.