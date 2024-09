Austria Klagenfurt trauert um Präsident Matschek

Klagenfurt – Herbert Matschek, Präsident von Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt, ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Matschek starb am Dienstag nach schwerer Krankheit zu Hause im Kreise seiner Familie, gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Steuerberater stand dem Club seit November 2020 vor und führte die Kärntner im Sommer 2021 zurück in die Bundesliga.