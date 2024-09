EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Tech-Giganten Google

Luxemburg – Im Streit um eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe hat Google vor dem Gericht der EU am Mittwoch gewonnen: Die EU-Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass Google bei Suchmaschinen-Werbung seine beherrschende Stellung missbraucht habe, entschieden die Richter. Konkret geht es um den Dienst „AdSense for Search“. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden.

Bei „AdSense for Search“ können andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen. Finanziell ist „AdSense“ für Google eher ein Nischenprodukt. Der amerikanische Tech-Riese nahm eigenen Angaben zufolge schon vor der Entscheidung der EU-Kommission Änderungen am Modell vor.

In Brüssel wird seit Jahren darum gerungen, wie man Wettbewerbsverzerrungen durch die riesigen Tech-Konzerne verhindern kann. Neben Gesetzen wie dem Digital Markets Act (DMA), das die Dominanz von großen Online-Plattformen bekämpfen soll, überzogen die Wettbewerbshüter der EU-Kommission etwa Google in den vergangenen Jahren mit mehreren Strafen in einer Gesamthöhe von gut acht Milliarden Euro. Der Konzern verdaute diese mit seinem boomenden Online-Werbegeschäft zwar schnell, musste allerdings in manchen Fällen sein Geschäftsmodell ändern. (APA/dpa-AFX)