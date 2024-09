8492 Tiroler traten aus Kirche aus, 30.000 besuchen regelmäßig die Sonntagsmesse

Die katholische Kirche in Tirol verzeichnet weiter Rückgänge. In der Diözese Innsbruck gibt es aktuell 352.691 KatholikInnen, in den 63 Unterländer Pfarren, die zur Erzdiözese Salzburg gehören, sind es 120.108. Die Einnahmen in der Diözese Innsbruck stiegen im Vorjahr auf annähernd 55 Millionen Euro.