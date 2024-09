„Tatort Tirol“: Gerichtsmediziner Walter Rabl über Verbrechen, Spurenarbeit und Technik

„Tatort Tirol“ ist der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. In dieser fünfteiligen Serie bitten wir Menschen zum Gespräch, die beruflich mit Verbrechen zu tun haben. Gast in dieser Ausgabe ist Professor Walter Rabl. Er ist Gerichtsmediziner und hat sich in seiner Funktion als Sachverständiger vor Gericht mit zahlreichen prominenten Todesfällen und Verbrechen in Tirol beschäftigt. Zuletzt erklärte er Details nach der Obduktion rund um den sogenannten Fall „Leon“ vor Gericht.