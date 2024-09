Fast vier Promille: Öffi-Fahrer verursachte in Wien Unfall mit Linienbus

Wien – Der Lenker eines Linienbusses hat am Dienstagabend im Wiener Stadtteil Favoriten in stark angetrunkenem Zustand einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Wie der ORF Wien berichtet, alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem das Fahrzeug zwei parkende Autos gerammt hatte. Die Beamten fanden den 47-jährigen Lenker im Inneren des Busses. Fahrgäste waren nicht an Bord. Der Mann machte keine Angaben zum Unfallgeschehen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von fast vier Promille Alkohol im Blut.