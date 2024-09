„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl trifft Gabriela Altenberger

Leogang – Die Gesprächsreihe „Lichtblicke und Wegweiser“ ist aus der Sommerpause zurück. Marianne Hengl trifft sich in der neuen Ausgabe mit Gabriela Altenberger. Die Seniorchefin des Krallerhofs in Leogang erzählt von ihrer Kindheit, die geprägt war von harter Arbeit und Entbehrungen; wie sie ihren Ehemann Sepp getroffen hat; wie sie gemeinsam den Hof und das Hotel zu dem gemacht haben, was es heute ist.