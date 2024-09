Großeinsatz in Berlin: Zwölf Verletzte bei Unglück auf Partyboot

Berlin – Nach einem Unfall auf einem Veranstaltungsboot auf der Spree in Berlin mit zwölf Verletzten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Polizei und Feuerwehr wurden den Angaben zufolge am Dienstagabend zu einem Schiff in Berlin-Mitte gerufen, bei dem das Metalldach des Veranstaltungsbootes, das fest verankert auf der Spree im Bereich der Fischerinsel liegt, eingestürzt war.