Alkoholisierten Somalier auf Arzler Schießstand verfrachtet: Geldbußen für Tiroler Polizisten

Im April verbrachte eine Innsbrucker Polizeistreife einen renitenten und alkoholisierten Somalier zum Ausschluss für Eigen- und Fremdgefährdung auf den Parkplatz des Arzler Schießstandes. Von dort sollte der Afrikaner selbst zur Notschlafstelle am Schusterbergweg gehen. Da er dort jedoch unterkühlt und zitternd angekommen war, kam es für die Beamten am Mittwoch zum Prozess am Landesgericht.