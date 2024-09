Salzburg ohne Chance: Sparta nahm die Bullen bei den Hörnern

Der Auftakt in die neu organisierte Fußball-Champions-League ging für den FC Salzburg gehörig daneben. Beim 0:3 (0:2) vor 18.000 Zuschauern in Prag standen die Weichen früh auf Niederlage.

Was half es, dass Salzburg mit 70 Prozent Ballbesitz in die Kabine ging, die von Trainer Pepijn Lijnders trainierten „crazy guys from Salzburg“ („verrückte Burschen aus Salzburg“) konnten die Konkurrenz nicht zum Staunen bringen. Und nach einem Fehler von Kamil Piatkowski, der sich den Ball von Olatunji in der Nähe des eigenen Strafraums einfach wegnehmen ließ, nutzte Prag die plötzliche Überzahl und den freien Raum lässig zum 3:0 durch Qazim Laci aus (58.). Salzburg präsentierte sich diesmal nicht reif genug für die Champions League.