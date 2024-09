Selenskyj schließt "Siegesplan" für die Ukraine ab

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch den Abschluss eines umfassenden "Siegesplans" für sein Land bekannt gegeben. Der Plan soll Frieden in der Ukraine schaffen und das Land stärken, ohne "eingefrorene Konflikte" zu hinterlassen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj rief überdies die westlichen Partner zu mehr Tempo bei den versprochenen Lieferungen zur Stärkung der Flugabwehr auf.