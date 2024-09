Salzburg will aus Abfuhr in Prag "lernen und wachsen"

Der Trainer verteidigte nach dem Spiel seine Aufstellung, nahm in erster Linie aber die jungen Talente in Schutz. "Wir können nicht erwarten, dass all diese Jungs, die zum ersten Mal spielen, das beste Spiel ihres Lebens machen", erklärte Lijnders. "Wir müssen aus solchen Spielen lernen, uns verbessern, als Team den nächsten Schritt machen."

Das Durchschnittsalter der Startelf betrug in Prag exakt 22 Jahre. Dass eine blutjunge Salzburger Mannschaft auch in der Champions League für Furore sorgen kann, zeigte das Auftaktmatch der Vorsaison. Damals gewannen die "Bullen" (Durchschnittsalter 21,5 Jahre) bei Benfica Lissabon mit 2:0. Seither veränderte sich in der Mozartstadt allerdings so einiges, nicht nur der Trainer ist neu. Von jener Elf, die in Lissabon begonnen hatte, standen in Prag mit Oscar Gloukh und Amar Dedic nur zwei Spieler in der Anfangsformation.