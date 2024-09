Lawinenabgang am Bärenkopf: Zwei Wanderer bis zur Hüfte verschüttet

Eben am Achensee – Am Mittwoch stiegen unabhängig voneinander mehrere Wanderer von der Bergstation Karwendelbahn zur Bärenbadalm und von dort weiter in Richtung Bärenkopf im Gemeindegebiet von Eben am Achensee auf. Die ersten beiden Wanderer erreichten gegen 11 Uhr einen Aussichtspunkt auf einer Höhe von 1860 Metern. Ein weiteres Aufsteigen zum Gipfel des Bärenkopfes war ihnen schneebedingt nicht möglich.