Perfekter Start für Neo-Trainer Tubertini: Hypo feierte 3:0-Sieg in Ungarn

Österreichs Volleyball-Meister Hypo Tirol ist ein perfekter Start in die Champions-League-Qualifikation gelungen. Beim ungarischen Vertreter Kaposvar setzten sich die Tiroler am Mittwoch im Hinspiel mit 3:0 (15,16,24) durch. Es war gleichzeitig die Pflichtspiel-Premiere für Coach Lorenzo Tubertini und sein neuformiertes Team, das mittlerweile Spieler aus sieben Nationen zählt.

Der polnische Neuzugang Przemyslaw Kupka (18 Punkte) und Kapitän Niklas Kronthaler (15) waren die Topscorer. In einer Woche folgt in der Innsbrucker Olympiahalle, in der für jedes Match eigens ein entsprechender Boden verlegt wird, die Pflichtübung für den Aufstieg in die nächste Quali-Runde. (TT.com, APA)