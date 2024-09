Felix Mitterer plagt das Heimweh: „Ich will zurück nach Tirol, mein Zorn ist verraucht“

Vor zwei Jahren übersiedelte Dramatiker Felix Mitterer (76) empört von seiner Heimat Tirol in die Steiermark. Dass auch er, der Autor der „Piefke-Saga“, in Tirol eine Tourismusabgabe bezahlen sollte, brachte ihn in Rage. Nun ist der Zorn verraucht. Mitterer und seine Frau planen die Rückkehr nach Tirol.